Mit Flex an Heizung: Polizei fasst dreisten Dieb in Leer

Die Polizei stellte fest, dass gegen den mutmaßlichen Kupferdieb ein Hafbefehl vorliegt (Symbolfoto).

Jörn Martens

Leer. Dreist: In einem Mehrfamilienhaus in Leer hat sich ein Mann in den Abendstunden mit einer Flex an Heizungsrohren zu schaffen gemacht, um Kupferleitungen zu stehlen. Kurios: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Ob es ihm gleichgültig war, entdeckt zu werden, ist unklar. Fest steht, dass am Samstag gegen 20.40 Uhr Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Augustenstraße der Polizei meldeten, dass sie aus einer leer stehenden Wohnung heraus Geräusche