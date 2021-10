Pläne für McDonald's und Tankstelle an A31 bei Weener: Zweitgutachten

Für eine geplante McDonald's-Filiale an der A31 bei Weener wartet die Gemeinde Bunde auf die Ergebnisse eines zweiten Lärmschutzgutachtens (Symbolbild).

Jakub Porzycki via www.imago-images.de

Weener. Der Bau einer Filiale von McDonald's und einer Aral-Tankstelle direkt an der A31 bei Weener ist noch nicht in trockenen Tüchern. Aktuell geht es um Lärmschutz-Fragen.

Bevor das McDonald's-Restaurant und eine Tankstelle an der Autobahnabfahrt Weener direkt an der Autobahn 31 in Bunde im Rheiderland gebaut werden können, sind erst einmal noch Fachgutachter gefragt. „Hier geht Sorgfalt vor Schnelligkeit“, b