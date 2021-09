Eine 67-Jährige ist bei einem Bahnunfall in Bunde ums Leben gekommen.

Jan Bruins

Bunde. Beim Versuch, ihren Hund zu retten, ist eine Frau aus Bunde am Dienstagabend von einem Zug erfasst und getötet worden.

Das tragische Unglück ereignete sich gegen 18.34 Uhr an dem unbeschrankten Bahnübergang an der Straße "Am Katjedeep". Wie Polizeisprecherin Svenia Temmen mitteilte, lief die 67-jährige Frau aus Bunde mit ihrem Hund spazieren, den sie an ein