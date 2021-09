Zu einem Ladendiebstahl kam es in Leer.

Symbolfoto: Thomas Frey/dpa

Leer/Papenburg. Ein Ladendiebstahl in einer Tankstelle an der Bremer Straße in Leer ist am Samstag gegen 3 Uhr eskaliert.

Ein 29-jähriger Mann aus Leer hatte sich nach Angaben der Polizei mehrere Bierflaschen aus dem Verkaufsraum genommen und die Räumlichkeiten verlassen, ohne zu bezahlen. Der Diebstahl wurde jedoch von der Angestellten beobachtet und der Täte