Nach Fusion von Coop und Plus: Supermarkt in Bad Neuschanz wird größer

Herman Westerhuis aus Tichelwarf geht jede Woche bei Bert Stuut in Bad Neuschanz einkaufen.

Tatjana Gettkowski

Bad Nieuweschans. Die Fusion der Handelskonzerne Coop und Plus in den Niederlanden hat Vorteile – auch für deutsche Kunden im Grenzgebiet.

Orange wie die Nationalfarbe des Nachbarlandes ist das Logo des Coop-Supermarkts Bert Stuut in Bad Neuschanz. Das könnte sich bald ändern. Nach der geplanten Fusion der Handelskonzerne Coop und Plus wird der Supermarkt in der niederländisch