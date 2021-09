Alte Fahrradstation am Bahnhof in Leer weicht Neubau

So soll es nicht bleiben: Die überdachten Fahrradständer beim Leeraner Bahnhof machen einen ungepflegten Eindruck.

Klaus Ortgies

Leer. Die Vorfreude steigt: Die geplante Fahrradstation am Bahnhof in Leer gewinnt langsam an Konturen - jedenfalls auf dem Papier.

Der Leeraner Architekt Simon Burgermeister vom Büro Burgermeister + Menzel stellte dem Ausschuss für Energie, Klima, Umwelt und Verkehr (EKUV) jetzt seinen Vorentwurf für das Gebäude vor. Den Ausschussmitgliedern gefiel, was sie sahen. Sie