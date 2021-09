Nach Kritik an Verkehrslage beim SuS Steenfelde: Wie ist es wirklich?

Auch dank der Influencer Wilke Zierden und Udo Tesch kommen jetzt Hunderte Besucher zu den Spielen.

Carsten Ammermann

Steenfelde. Anwohnern ist die Verkehrs- und Parkplatzsituation beim SuS Steenfelde ein Dorn im Auge, seitdem die Influencer Wilke Zierden und Udo Tesch für mehr Zulauf sorgen. Wie ist die Lage wirklich? Eine Stippvisite.

Während der jüngsten gemeinsamen Sitzung der beiden Ortsräte Steenfelde und Flachsmeer in der Aula des Schulzentrums Collhusen in der vergangenen Woche gab es von Anwohnern Kritik an der Verkehrs- und Parkplatzsituation. (Lärm, Parkplatznot