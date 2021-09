Am Krankenhaus in Weener wird ein Anbau errichtet.

Symbolfoto: Michael Gründel

Weener. Nach einer umfassenden Sanierung vor zehn Jahren steht nun die nächste Investition am Krankenhaus in Weener an. Drei Millionen Euro werden in die Hand genommen.

In den Jahren 2008 bis 2012 wurde das Krankenhaus in Weener für rund zwölf Millionen Euro einer Generalüberholung unterzogen, wie es in einer Mitteilung des Klinikums Leer heißt. Nun geht es in einem nächsten Schritt dem Altbau an