Ladendieb in Leer bedroht Angestellte mit Messer

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Ladendieb fest (Symbolbild).

Gerd Schade

Leer. In einem Discounter in Leer hat ein Ladendieb Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den 45-Jährigen fest.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 17.15 Uhr in einem Discount-Lebensmittelmarkt an der Heisfelder Straße. Nach Angaben der Polizei soll der Mann eine Packung Cerealien eingesteckt und anschließend nicht gezahlt haben. Als er