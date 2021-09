Das Auricher Landgericht hatte jüngst die dauerhafte Unterbringung des 35-Jährigen in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet (Symbolbild).

Klaus Ortgies

Rhauderfehn / Leer. Ein psychisch kranker Mann, der im Landkreis Leer mehrfach Gottesdienste gestört und einen Mitpatienten getötet hat, soll nun in sein Heimatland abgeschoben werden.

Das strebt der Landkreis Leer an, wie Kreissprecher Philipp Koenen auf Nachfrage bestätigte. Für den zuletzt in Collinghorst ansässigen Mann aus Afrika hatte das Landgericht Aurich am 12. August in einem Sicherungsverfahren die da