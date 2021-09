Am Rajen in Rhauderfehn haben Bundespolizisten Wohnungen durchsucht.

Henrik Zein

Rhauderfehn. Erneut haben Bundespolizisten im Landkreis Leer Wohnungen von mutmaßlichen Schleusern durchsucht.

Am Rajen in Rhauderfehn rückten am Dienstag rund 20 Beamte der Bundespolizei an. Hintergrund sind Ermittlungen gegen drei syrische Staatsangehörige wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern. Nun wurden