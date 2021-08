Polizei hat Ursache für Feuer an Grundschule in Collinghorst ermittelt

Insgesamt 100 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. (Archivfoto)

Günter Radtke

Rhauderfehn. Nach dem Feuer an der Grundschule in Collinghorst am 23. August hat die Polizei nun die Brandursache ermittelt.

Mehrere Gebäudeteile standen an dem Montagvormittag in Flammen. Mit insgesamt 100 Einsatzkräften waren alle Rhauderfehner Ortswehren vor Ort und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Die Polizei hatte umgehend die Ermi