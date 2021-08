Vorher/nachher: In der ersten Folge von „The Biggest Loser – Family Power Couples“ werden Dirk und Wobke aus Rhauderfehn mit einem Bild ihres alten und ihres neuen Ichs konfrontiert.

SAT.1/Ben Pakalski

Rhauderfehn. Ein Vater und seine Tochter aus Rhauderfehn machen bei der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ im Fernsehen mit. Die erste Sendung mit den Ostfriesen läuft an diesem Abend. Was sagen Experten zu dem Format?

Stark übergewichtige Männer und Frauen verschiedenen Alters gehen zusammen in ein Camp und wetteifern darum, wer am meisten Gewicht verliert: Die in den USA erfundene Fernsehshow „The Biggest Loser“ (Der größte Verlierer) läuft seit 2009 au