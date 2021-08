Sturm in Ostfriesland: Bilder zeigen die Verwüstung vor Ort

Autos wurden durch den Sturm weggeweht, auch Dächer konnten der Naturgewalt nicht Stand halten.

Holger Janssen

Großheide. Am Montagabend ist ein heftiger Sturm über Ostfriesland hinweggepeitscht. Dabei wurden Häuser abgedeckt und zerstört. Bilder aus der Ortschaft Berumerfehn zeigen die Folgen des Unwetters.

Die Straßen sind unbefahrbar, Häuser stehen ohne ihre Dächer da, Bäume versperren Helfern den Weg. Nachdem ein tornadorartiger Sturm durch Ortschaften in Ostfriesland gezogen ist, werden am Tag danach die Schäden sichtbar. Auch in