Bauarbeiten in Leer: Neue Verkehrsführung am Stadtring im Test

Von der Jann-Berghaus-Brücke kommend fährt Nora Kraft an der zum großen Teil gesperrten Bummert-Kreuzung entlang.

Bodo Wolters

Leer. Seit Montag wird der Stadtring in Leer saniert. Neu in der Redaktion und damit in Leer bin ich die ideale Person, um die neue Verkehrsumleitung auf Herz und Nieren zu prüfen.

Zum ersten Tag der Vollsperrung des Stadtrings dachte sich die Redaktion, dass die neue Verkehrsführung einmal eingehend getestet werden müsse. Wie gut ist es um die Ausschilderung gestellt? Wie lange steht man im Stau? Solche Fragen sind n