Bewaffneter Mann droht in Leer mit Explosion

Weil der Mann mit einer Explosion drohte, mussten die anderen Bewohner das Gebäude schnellstmöglich verlassen.

Bodo Wolters

Leer. Die Polizei Leer musste am Samstag in die Ulrichstraße ausrücken, weil dort ein Mann nach einer Auseinandersetzung drohte, ein Gebäude in die Luft zu jagen.

Wie die Polizei mitteilt, verbarrikadierte sich ein 44-Jähriger aus Leer in einer Wohnung, um den polizeilichen Maßnahmen nach einer begangenen Körperverletzung zu entgehen. Weil er sich zudem mit einer Axt und Messern bewaffnet hatte und b