Tatverdächtiger nach Einbruch in Markant-Markt in Langholt gefasst

Aus dem Markant-Markt an der Dorfstraße in Langholt sind in der Nacht zu Mittwoch Alkohol und Zigaretten gestohlen worden.

Günter Radtke

Langholt/Ostrhauderfehn. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in den Markant-Supermarkt „Nah und frisch“ an der Dorfstraße in Langholt eingebrochen. Die Diebe stahlen dabei Alkohol und Zigaretten mit einem Wert im vierstelligen Bereich.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, schlug der Einbrecher zwischen 3 Uhr und 3.40 Uhr ein verschlossener Fenster des Marktes ein und gelangte so in das Gebäude. Durch die Alarmanlage wurde Markt-Inhaber Michael Ulrichs über den Einbruch