Messerattacke in Leer: Staatsanwalt spricht von unübersichtlichem Verfahren

Bei der Fortsetzung des Prozesses wurde der Angeklagte wie auch beim Auftakt erneut vernommen. (Symbolfoto)

Marcus Brandt/dpa

Leer/Aurich. Mit einer Befragung des Angeklagten wurde in dieser Woche am Landgericht Aurich der Schwurgerichtsprozess um einen Totschlag in Leer fortgesetzt. Verantworten muss sich ein 38-Jähriger aus Leer.

Der Koch eines Restaurants soll am 18. Januar seinen 42-jährigen Kollegen nach einem Streit mit einem Messer angegriffen haben. Der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus an einem Verblutungsschock infolge der tiefen Stichverletzungen. Der A