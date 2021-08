Vermieter zahlt nicht: EWE dreht in Backemoor Strom und Gas ab

Mieter Klaus Schneider mit seinen Elektrogeräten: Ob TV-Gerät, Herd, Waschmaschine oder Wasserkocher – nichts läuft.

Astrid Fertig

Backemoor. In Backemoor (Landkreis Leer) leben drei Männer seit Wochen ohne Strom, weil ihr Vermieter nicht zahlte. Auch von der Gasversorgung sind die Mieter inzwischen abgeschnitten.

Seit gut einem Monat ist Klaus Schneider in Backemoor ohne Strom, ebenso wie die anderen beiden Bewohner des Hauses an der Hauptstraße 91, in dem früher mal ein Lebensmittelgeschäft war. Auch von der Erdgaszufuhr, die für die Heizung nötig