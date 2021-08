Vermieter in Leer muss Strom und Wasser sofort wieder anstellen

Seit Wochen fließt in der Wohnung von Girmay Hadish und seine Mitbewohnern kein Wasser (Archivbild).

Katja Mielcarek

Leer. Jetzt hat es Vermieter Andre Engelmann amtlich: Er muss vier Mietern in seiner Wohnung am Bahnhofsring in Leer unverzüglich wieder Wasser und Strom anstellen.

Richter Matthias Calame vom Amtsgericht Leer bestätigte die einstweilige Verfügung, die schon in der zweiten Juni-Woche gegen den Vermieter erwirkt worden war. Dagegen erhob dieser jedoch Widerspruch.(Seit Wochen ohne Wasser und Strom: Miet