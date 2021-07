Wollten drei Männer junge Frau in Leer vergewaltigen?

Altstadtgasse in Leer: In der Stadt in Ostfriesland soll es zu einer Vergewaltigung einer jungen Frau durch drei Männer gekommen sein.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leer. Erst sprach die Staatsanwaltschaft von einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in Leer, mittlerweile von versuchter Vergewaltigung – drei Männer sitzen in U-Haft. Die Polizei warnt vor Vorverurteilungen.

Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in Leer in Ostfriesland sitzen die drei tatverdächtigen Männer wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft von einem sexuellen