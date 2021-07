Zu dem Übergriff sei es in einer Wohnung in der Leeraner Südstadt gekommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren wurden festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leer. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in Leer in Ostfriesland gegen drei Männer.

In der Nacht zu Sonnabend soll eine Jugendliche in einer Wohnung in der Leeraner Südstadt vergewaltigt worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben in einer gemeinsamen Pressemitteilung von einem „sexuellen Übergriff“. Es wurde ein