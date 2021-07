Seit Wochen ohne Wasser und Strom: Mietstreit in Leer vor Gericht

Seit fast zwei Monaten müssen Girmay Hadish und seine Mitbewohner ohne fließendes Wasser auskommen (Archivbild).

Katja Mielcarek

Leer. Seit knapp zwei Monaten leben vier junge Männer in ihrer Wohnung am Bahnhofsring in Leer ohne Strom und Wasser. Ihr Vermieter Andre Engelmann hat ihnen beides abstellen lassen.

Der vom Amtsgericht Leer erlassenen einstweiligen Verfügung, die Versorgung wieder herzustellen, hat er widersprochen. Seitdem herrschte Stillstand. Wasser und Strom blieben abgestellt. Allerdings wurden zwischenzeitlich auch die Küchengerä