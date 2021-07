Zu der Sternfahrt werden Biker aus ganz Deutschland erwartet (Symbolbild).

Moritz Frankenberg/dpa

Rhauderfehn. Schätzungsweise bis zu 18.000 Motorradfahrer werden an der Sternfahrt für den todkranken Kilian am Samstag, 24. Juli 2021, in Rhauderfehn teilnehmen. So wie es aussieht, wird der Sechsjährige doch nach Hause kommen.

Am Freitagnachmittag steht Ralf Pietsch, einer der Organisatoren der Motorrad-Sternfahrt für den unheilbar kranken Fehntjer Kilian Sass, noch ganz alleine auf dem Marktplatz in Rhauderfehn. Einen Tag später wird sich dort um 12 Uhr ein groß