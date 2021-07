Bandscheiben-Prozess in Leer: Ex-Chefarzt freigesprochen

Im Prozess wegen fehlerhafter Bandscheibenprothesen ist das Urteil gesprochen worden. Oberstaatsanwältin Daja Rodde und Nebenklägervertreter Dr. Burkhard Remmers aus Papenburg kündigten Berufung an.

Ortgies

Leer. Im Prozess gegen einen ehemaligen Chefarzt aus Leer ist am Dienstag bereits das Urteil fallen: Der 57-jährige Wirbelsäulenchirurg wurde freigesprochen. Ihm war Körperverletzung in 52 Fällen vorgeworfen worden.

Der Chirurg hatte seinen Patienten am Klinikum Leer Bandscheibenprothesen aus Plastik eingesetzt, offenbar vorher allerdings mit ihnen den Einsatz von Titan-Prothesen besprochen. Dies sei aber unerheblich, so das Gericht in seiner Urteilsbe