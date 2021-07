Der symbolische Baustart am Freitag, 16. Juli, für den Neubau der Friesenbrücke ist von der Deutschen Bahn kurzfristig abgesagt worden.

Kai-Uwe Hanken

Weener. Mit einem symbolischen Spatenstich auf der Ems sollte am Freitag, 16. Juli, der Baustart für die neue Friesenbrücke zwischen Weener und Hilkenborg erfolgen. Doch die Deutsche Bahn die Veranstaltung abgesagt.

Begründet wird das in einer Pressemitteilung "mit der aktuellen Hochwasserlage in Teilen des Landes", heißt es in einer Pressemitteilung. Damit hat die Bahn aus Rücksicht auf die verheerenden Hochwasser-Katastrophen in Rheinland-Pfalz und N