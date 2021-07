Vor dem Landgericht Aurich beginnt am Montag der Prozess nach einer tödlichen Messerattacke in Leer.(Symbolbild)

Micha Lemme

Leer / Aurich. Ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke in der Innenstadt von Leer wird dem mutmaßlichen Täter nun der Prozess gemacht.

Ab Montag, 19. Juli 2021, muss sich der 38-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Aurich wegen Totschlags verantworten. Der Mann war am 18. Januar in der Nähe eines Restaurants am Bahnhofsring in Leer mit einem 42-jährigen Arbeits