Die Beamte der Bundespolizei vollstreckten am Mittwochmorgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse an verschiedenen Orten in Leer.

Frank Loger

Leer. Am Mittwoch hat die Bundespolizei mehrere Wohnungen in der Region Leer durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen das organisierte Einschleusen von Ausländern. Der Kopf der Bande wurde dabei offenbar festgenommen.

Der Polizei lagen gleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vor und sie durchsuchten an verschiedenen Orten in Leer mehrere Wohnungen. "Insgesamt sind zehn Wohnungen im Raum Leer und eine Wohnung in Schweich in Rheinland-Pfalz durchsucht worde