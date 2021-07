Derzeit vollstrecken Beamte der Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich Durchsuchungsbeschlüsse an verschiedenen Orten in Leer.

Bundespolizei

Leer. Am Mittwochmorgen durchsucht die Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich mehrere Wohnungen in der Region Leer. Die Maßnahmen richten sich gegen das organisierte Einschleusen von Ausländern.

Die Polizei hat gleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse an verschiedenen Orten in Leer sowie an einem Ort in Rheinland-Pfalz. Die Polizeieinsätze richten sich gegen das organisierte Einschleusen von Ausländern, so die Bundespolizeiinspe