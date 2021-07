Eine Spritze wird vor den Schriftzug „Impfung“ gehalten.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Emden. Die Stadt Emden in Ostfriesland plant zu Beginn der Sommerferien in Niedersachsen eine gesonderte Impfaktion für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren.

Für die Impfungen am letzten Schultag den 21. sowie am 22. Juli würden 720 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer vorgehalten, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die Aktion steht Kindern und Jugendlichen offen, die nachweislich in Emden