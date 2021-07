Die Briefkästen außen am Gebäude (hier im Hoheellernweg) lassen oft schon erahnen, wie schlimm es im Innern aussieht.

Katja Mielcarek

Leer. Verwahrlost, verdreckt, vermüllt: In Leer werden neue Details zu den teils erschreckenden Zuständen im Bereich des „grauen Wohnungsmarktes“ bekannt.

„Die Vermieter kaufen für wenig Geld heruntergekommene Häuser, richten möglichst viele Wohnungen oder Zimmer mit minimalem Standard her und haben mit den Mieten ihre Investitionen in kürzester Zeit wieder reingeholt.“ So beschreibt Wilfried