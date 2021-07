Ende Juli werden Johannes und Antje Berents ihr Geschäft schließen.

Ostrhauderfehn. Eine fast 100 Jahre lange Tradition in Ostrhauderfehn geht in wenigen Wochen zu Ende: Die Bäckerei Berents an der Hauptstraße schließt Ende Juli ihr Geschäft. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Seit 1992 führt das Ehepaar Antje und Johannes Berents den Familienbetrieb in dritter Generation. Aufgebaut haben ihn in den 1920er-Jahren Johannes' Großeltern Alide und Gerjet. „Mein Opa hat 1922 den Meisterbrief gemacht und wenig später d