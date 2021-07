Hunde am Idasee in Ostrhauderfehn weiter erlaubt – aber nur mit Leine

Iris Höller (rechts, mit Hund Ella) und ihre Tochter Jana Neumann (mit Hund Rocky) freuen sich, dass die Vierbeiner jetzt auch in den Sommermonaten an den Idasee mitgebracht werden können.

Henrik Zein

Ostrhauderfehn. Seit diesem Jahr dürfen Hunde auch in der Badesaison mit an den Idasee in Idafehn gebracht werden. Eine entsprechende Testphase, die seit dem 1. Juni läuft, wurde nun offiziell verlängert.

Das hat der Ostrhauderfehner Gemeinderat einstimmig beschlossen. Bürgermeister Günter Harders (parteilos) betonte in der jüngsten Sitzung: „Der Wassersportclub Idafehn hatte einen entsprechenden Antrag dafür gestellt. Auch Privatleute hatte