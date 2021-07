Schiffe, Tauziehen, Markt: Das bietet die Maritime Woche in Weener

Zur Maritimen Woche in Weener werden zahlreiche Traditionsschiffe im Alten Hafen erwartet (Archivbild).

Maritime Woche Weener

Weener. Im Alten Hafen in Weener findet vom 9. bis 15. August 2021 eine Maritime Woche statt. Das ehrenamtliche Organisationsteam der Maritimen Woche in Weener verspricht ein buntes Programm. Mitmachen ist noch möglich.

Die Maritime Woche schließt nach Angaben der Veranstalter nahtlos an ein Treffen von Traditionsschiffen in Leer (6. bis 8. August 2021) an. Die Schiffe werden im Konvoi flussaufwärts fahren, um vom 9. bis 15. August 2021 im Alten Hafen fest