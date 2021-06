So stoppt die Polizei in Weener einen notorischen Spendensammler

In Bunde und Weener hält ein betrügerischer Spendensammler die Polizei auf Trab.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bunde / Weener. Ungewöhnliche Vorfälle erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Von dieser Maxime machte die Polizei in Weener Gebrauch, um einem hartnäckigen Spendensammler Einhalt zu gebieten.

Was war passiert? Am Dienstagvormittag wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Neuschanzer Straße in Bunde erneut ein 25-jährige Mann aus Moormerland bei einer Spendensammlung unter dem Vortäuschen falscher Tatsachen angetro