Stiftung zeichnet Ostfriesisches Teemuseum in Norden aus

Das Ostfriesische Teemuseum in Norden ist zu sehen.

picture alliance / Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Norden. Das Ostfriesische Teemuseum in Norden (Kreis Aurich) ist von der Stiftung „Lebendige Stadt“ als eines der besten Heimatmuseen in Deutschland ausgezeichnet worden.

Der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Peter Harry Carstensen, hob in einer Mitteilung der Stiftung am Dienstag die Bedeutung der Einrichtung für die Ostfriesische Teekultur hervor. „Das Teemuseum in Norden ist gerade auch mit