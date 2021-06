20-Jährige in Westoverledingen nachts auf dem Heimweg angegriffen

Die Polizei in Leer sucht Zeugen eines körperlichen Angriffs in Westoverledingen. (Symbolfoto)

Gert Westdörp

Westoverledingen. Die Polizei im Landkreis Leer fahndet nach zwei bislang unbekannten Männer, die am frühen Sonntagmorgen, 27. Juni 2021 in der Pastor-Kersten-Straße in Westoverledingen eine 20-Jährige angegriffen haben sollen.

Zu dem körperlichen Angriff kam es einer Mitteilung zufolge gegen 1 Uhr. Die junge Frau war zu dem Zeitpunkt zu Fuß auf dem Nachhauseweg und wurde nach bisherige Ermittlungen der Polizei im rückwärtigen Außenbereich eines Gebäudes durch zwe