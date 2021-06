Messerstecherei in Emden endet im Krankenhaus

Der 23-Jährige wurde nach Angaben der Polizei so schwer verletzt, dass er operiert werden muss.

Symbolfoto: Carola Alge

Emden/Leer/Papenburg. Messerstecherei in Emden. Dort wurde ein 23-Jähriger am Samstag so schwer verletzt, dass er im Klinikum Emden operiert werden muss.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Leer/Emden kam es gegen 0.35 Uhr in der Bollwerkstraße zwischen zwei Gruppen zu Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen und einem 23-jährigen Emder mit Körperverletzungen durch Faustschläge. Der 23-