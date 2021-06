Er hat angegeben gehörlos zu sein, um Spenden zu bekommen. In Bunde hat die Polizei einen Betrüger geschnappt.

Bernd Thissen/dpa

Bunde. Er hat angegeben gehörlos zu sein, um Spenden zu bekommen. In Bunde hat die Polizei einen Betrüger geschnappt.

Am Mittwoch hat die Polizei um 13.15 Uhr einen Anruf bekommen, dass sich an einem Discounter an der Neuschanzer Straße in Bunde ein angeblicher Spendensammler befinden würde, der mit gewisser Hartnäckigkeit nach Spenden bittet. Der Mann gab