Renate Thyroke erntet Ananas aus eigenem Garten in Ihrhove

Renate Thyroke kann ihre eigenen Ananas essen. Sie zieht die Südfrüchte als Topfpflanzen in ihrem Wintergarten.

Klaus Ortgies

Ihrhove. In ostfriesischen Gärten wachsen Bohnen, Kartoffeln, Grünkohl – aber Ananas? Renate Thyroke erntet die Südfrüchte tatsächlich in ihrem Wintergarten in Ihrhove.

Der Geschmack sei sehr gut – genauso süß wie bei den Ananas aus dem Supermarkt, die tausende Flugmeilen auf dem Buckel haben. Wenn die gelernte Köchin erklärt, wie sie es geschafft hat, dass die Südfrüchte bei ihr wachsen, hört es sich eige