Nach Feuertod in Leer: „Wohnklo“ als Geschäftsmodell

Der Tod eines 54-jährigen Mannes in einer brennenden Wohnung an der Straße "Westerende" in Leer wirft ein bedrückendes Schlaglicht auf den "grauen Wohnungsmarkt".

Bodo Wolters

Leer. Der Tod eines 54-jährigen Mannes in einer brennenden Wohnung in Leer wirft ein Schlaglicht auf den sogenannten „grauen Wohnungsmarkt“.

Das Brandobjekt gilt als Adresse für in Not geratene Menschen, die eine Unterkunft in einem trostlosen Zustand als einzige Alternative zur Wohnungslosigkeit sehen. Die Kritik daran, dass die Vermieter solcher Häuser oft von der st