Am Auto entstand Totalschaden.

Bodo Wolters

Moormerland. Mit leichten Verletzungen ist ein 33-jähriger Autofahrer aus Moormerland (Landkreis Leer) bei einem schweren Verkehrsunfall davongekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der Auricher Landstraße in Fahrtrichtung Oldersum unterwegs. Aus nach Angaben der Beamten bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontr