Die Polizei ermittelt in Leer gleich in zwei Fällen wegen Körperverletzung. (Symbolfoto)

DPA

Leer. Gleich zwei Körperverletzungen haben die Polizei in Leer am Freitagabend beschäftigt. Eine ereignete sich am Multi-Süd, eine am Klinikum. Dabei wurden ein 50-Jähriger und eine Krankenschwester verletzt.

Zunächst wurden die Beamten gegen 21 Uhr zum Osseweg gerufen. In der Nähe der Kreuzung am Supermarkt Multi-Süd war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Hierbei schlug ein 24-Jähriger einer Mitteilung zufolge mit ei