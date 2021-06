Die Gemeinde hat den Landkreis Leer über die aus ihrer Sicht illegale Müllentsorgung beim ehemaligen Lokal „Jemgumer Hof“ informiert.

Bodo Wolters

Jemgum. Mit Saalbetrieb, Kneipe und Kegelbahn zählte der „Jemgumer Hof“ im Rheiderland zu den beliebtesten Gaststätten im Rheiderland. Jetzt verkommt das Areal zu einer Müllkippe.

Die Glanzzeiten sind lange vorbei. Der historische Gasthof mitten in der Ortsdurchfahrt wechselte mehrfach den Besitzer. Er steht seit Jahren leer und verkommt zur Müllkippe. „Dass das Umfeld rund um den ,Jemgumer Hof' in einem so schlechte