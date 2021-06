Ein Foto seiner verstorbenen Tochter Celina hält Udo Wessel in den Händen. Nun müssen sich der 58-Jährige und dessen Frau Andrea um den zwei Monate alten Emilian (auf dem Arm) kümmern.

Henrik Zein

Klostermoor. Eine junge Mutter aus Klostermoor bei Papenburg saß plötzlich tot in ihrem Zimmer. Nun müssen sich die Eltern der 22-jährigen Celina Wessel um das zwei Monate alte Baby der Verstorbenen kümmern.

Es ist Freitag, 21. Mai 2021, 6.30 Uhr. In ihrem Haus an der 3. Südwieke in Klostermoor in der Gemeinde Rhauderfehn wird Celina Wessel unsanft geweckt. Ihr zwei Monate alter Sohn Emilian schreit. Er hat Hunger. Die junge Mutter geht mit ihm