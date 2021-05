In den vollen Präsenzunterricht nach Szenario A wechseln ab Montag, 31. Mai, die Schulen im Leeraner Kreisgebiet.

Symbolfoto: dpa / Bernd Wüstneck

Leer. Einen großen Schritt zu mehr Normalität unternehmen ab Montag, 31. Mai, die Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Leer.

Wie die Kreisverwaltung am Sonntagabend mitteilt, wechseln die Schulen im Kreisgebiet ab Montag wieder in den vollen Präsenzunterricht nach Szenario A. Auch Kindertagestätten wechseln ab Montag in den Regelbetrieb Mit dem Inkrafttrete