Streit in Völlenerfehn löst größeren Polizeieinsatz aus

Mehrere Streifenbesatzungen rückten nach Völlenerfehn aus (Symbolbild).

Gerd Schade

Völlenerfehn. Die Leeraner Polizei hatte am Dienstagnachmittag einen größeren Einsatz in Völlenerfehn. Dort war es zu einem Streit gekommen. Angeblich soll kein Arbeitslohn gezahlt worden sein.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind gegen 15 Uhr zu einem Haus an der Hauptstraße in dem Westoverledinger Ortsteil bei Papenburg ausgerückt, in dem mehrere Personen wohnen. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin gab es Streitigkeiten zwisc