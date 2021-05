Zoll fasst Drogenschmuggler aus den Niederlanden in Bunde

Insgesamt 60 Gramm an Drogen – Heroin, Kokain, Amphetamin und Marihuana – entdeckten die Zollbeamten bei dem Schmuggler.

Hauptzollamt Oldenburg

Oldenburg/Bunde/Emden. Zollbeamte sind in Bunde auf einen Radfahrer aufmerksam geworden, der in seinem Körper Drogen schmuggelte.

Wie das Hauptzollamt Oldenburg am Mittwoch mitteilt, hatte eine Streife des Emder Zolls bereits am vergangenen Dienstag, 11. Mai, einen 51-jährigen Radfahrer kontrolliert, der offensichtlich aus den Niederlanden in das Bundesgebiet einreist