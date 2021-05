Mit der Hilkenborger Fähre wurden die Ehrengäste am 18. Mai 1951 auf die Weeneraner Seite der Ems gebracht.

RZ-Archiv "So was dat"

Weener. Früher Symbol einer neuen Freiheit - heute Mahnmal für zähe Bürokratie und Planungswut: Die Friesenbrücke über der Ems in Weener feiert am 18. Mai 2021 ihren 70. Geburtstag – und es sieht so aus, als wäre es ihr letzter.

Denn ab diesem Sommer soll der Abbau der vorhandenen Konstruktionen erfolgen – nach dem verhängnisvollen Schiffsunglück im Dezember 2015. Aus einer „Wunde“ geboren und als „Wunde“ die Existenz beendet: Die Friesenbrücke hat bewegt