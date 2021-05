So will Westoverledingen leichter Baugebiete ausweisen können

Die Gemeinde Westoverledingen will ihre Ausgleichsflächen an zwei Stellen bündeln. (Symbolfoto)

Swaantje Hehmann / Archiv

Westoverledingen. Viele Gemeinde haben es schwer, an Ausgleichsflächen für neue Bau- und Gewerbegebietet zu kommen. In Westoverledingen hat man einen Weg gefunden, dieses Problem auf einen Schlag auf Jahre hinaus zu lösen. Und so geht das.

Wie die Gemeinde Westoverledingen in einer Pressemitteilung ausführt, fällt es auch ihr zunehmend schwer, bei der Ausweisung von Neubaugebieten zugleich auch an die benötigten Ausgleichsflächen zu kommen. Lösen soll das Problem nun ein Flur